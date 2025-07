Vrees voor Remco Evenepoel is groot: "Dat is dit jaar een ramp bij hem en Soudal Quick-Step"

De Tour gaat straks van start met een etappe in en rond Rijsel. De vrees voor chaos en valpartijen is groot en die is er onder ook voor Remco Evenepoel.

Wanneer de Tour in Noord-Frankrijk halt houdt, zorgt dat bijna altijd voor hectiek. Dit jaar is dan extra speciaal door het feit dat de Tour in de eerste tien dagen geen echte bergetappe zal hebben.

Er zal hectiek zijn en chaos door de smalle wegen en daar komt door de wind wellicht nog waaiers bij. Nu al wordt er gevreesd dat er een klassementsrenner zal uitvallen in de hectiek. Positionering wordt bijzonder belangrijk.

Vrees voor slechte positionering Evenepoel

"En gaat het over valpartijen, dan is de eerste naam die bij mij opkomt niét Pogacar, maar wel Roglic en Remco. Zeker omdat de positionering van Evenepoel en Quick-Step dit jaar een ramp is", zegt Benji Naesen bij Het Nieuwsblad.

Zowel in Luik-Bastenaken-Luik als in de Dauphiné slaagde Soudal Quick-Step er volgens Naesen niet in om Evenepoel op het juiste moment naar voor te brengen. En dat kan heel belangrijk zijn in de Tour

"Als je in positie 75 aan een klimmetje begint, dan verbruik je niet alleen heel veel energie om op te schuiven, de kans dat er voor jou valpartijen gebeuren is ook veel groter. Daar ben ik bang voor bij Remco."