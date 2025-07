Een hemelsbrede glimlach als hij bij haar is: Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels vieren overwinning met innige zoen

Mathieu van der Poel en zijn vriendin Roxanne Bertels hebben er weer een moment om te koesteren bij. Een innige zoen van het koppel zou maandag wel eens in de dagbladen kunnen staan.

De ontlading na zijn Tourritzege moet enorm zijn bij Mathieu van der Poel. In zijn interviews verwees Van der Poel er al naar dat zijn vorige overwinning in de Tour best lang geleden was. Wanneer die langverhoopte overwinning dan tot stand komt, wil je dat natuurlijk kunnen vieren met je naasten. Die kans kregen Mathieu en Roxanne.

Nadat hij de felicitaties van zijn ploegmaats bij Alpecin-Deceuninck in ontvanst genomen had, zag Mathieu ook zijn vriendin staan aan de finish in Boulogne-sur-Mer. Roxanne, met blauw petje op, en Mathieu gaven elkaar een innige zoen. Deze zege moet hen beiden erg deugd doen, want ze kregen recent ook wat kritiek te verwerken.

Mathieu en Roxanne halen hun gram

Dat had te maken met het feit dat Mathieu ambassadeur is van een privé-luchtvaartmaatschappij. Roxanne verdedigde hem op sociale media, maar dat betekende dat ook zij wat verwijten kreeg. Op deze manier halen ze allebei wel hun gram. Na zijn vriendin te begroeten moest Mathieu uiteraard wel tijdmaken voor de podiumceremonie.

Nadat hij tijdens de podiumceremonie de gele trui om zijn schouders kreeg als nieuwe leider in de Tour, werd hij aan de ploegbus van Alpecin-Deceuninck ook nog gespot aan de zijde van zijn vriendin. Ze toverden allebei een hele brede glimlach tevoren. Dit is duidelijk een moment waar ze enorm hard van genoten en ze hebben dan ook groot gelijk.

Tour nu al geslaagd voor Van der Poel

Daarnaast maakte Van der Poel ook nog de tijd vrij om met heel wat fans op de foto te gaan. Zeker op een dag als vandaag wordt dat er met veel plezier bijgenomen. Hij moet nog drie weken koersen, maar Roxanne en hij kunnen sowieso al verheugd zijn over de Tour.