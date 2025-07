Mathieu van der Poel wijst naar Pogacar en Vingegaard om overwinning nog meer glans te geven: "Droom voor de ploeg"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Klassementsmannen Pogacar en Vingegaard maakten de dienst uit, maar Van der Poel deed het toch nog beter op de aankomst in Boulogne-sur-Mer. Daar moet je duidelijk een hele straffe kerel voor zijn.

Van der Poel geeft aan dat hij heel diep is moeten gaan om op de tweede dag van de Tour al de hoofdvogel af te schieten. "Het was een supermoeilijke finale. De beklimmingen waren zwaarder dan ik dacht. Het was vier jaar geleden dat ik mijn eerste Tourrit gewonnen heb", rakelt hij zijn zege op de Mûr-de-Bretagne op. "Het werd tijd dat ik een tweede rit won."

Die tweede overwinning heeft hij kunnen behalen door Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard te vloeren. Dat zijn natuurlijk niet de eerste de besten. "Mensen noemden mij de favoriet. Als je ziet welke renners vooraan op de klimmetjes zitten, heb ik het goed gedaan door mee te zijn", klopt Van der Poel zichzelf meer dan terecht op de borst.

Van der Poel dacht ook nog aan Philipsen

Ergens in zijn hoofd zat ook nog wel dat ploegmaat Philipsen mee kon zijn en zo zijn leiderstrui kon behouden. "Het was wind op kop op de klimmetjes. Ik dacht dat hij kans zou maken, maar de klimmetjes waren dus zwaarder dan verwacht. Er werd een hoog tempo opgelegd. Op het op twee na laatste klimmetje waren we op de top nog slechts met acht."

Uiteindelijk kwamen er nog wat concurrenten aansluiten, maar dat veranderde niets aan het feit dat Van der Poel het in de sprint kon afmaken. Hij realiseerde zo een unieke dubbel voor Alpecin-Deceuninck, na de ritzege van Philipsen gisteren. "Deze eerste twee dagen zijn als een droom voor de ploeg. Al wat we nu nog pakken, is bonus."

Van der Poel hoopt geel te houden tot tijdrit

Er komen nog wel enkele kansen om opnieuw te winnen en misschien zelfs de leiderstrui te verstevigen. "Laten we hopen dat ik minstens tot de tijdrit in het geel kan rijden. De trui daarna nog behouden, zal moeilijk zijn."