Mathieu van der Poel, de man naar wie iedereen kijkt, trekt glasheldere les na het opvallende nummertje van Vingegaard

Vele ogen zijn in de Tour de France gericht op Mathieu van der Poel. Hij staat op verschillende lijstjes helemaal bovenaan voor de aankomst in Boulogne-sur-Mer.

Van der Poel is sowieso de man die altijd heel ontspannen oogt en dat is nu nog meer het geval. Met een ritzege en een gele trui voor ploegmaat Jasper Philipsen kan de Tour al niet meer stuk voor Alpecin-Deceuninck. "Uiteraard is het voor ons heel leuk beginnen op deze manier", bevestigt Van der Poel in een gesprek met VTM NIEUWS.

Dat betekent dat ook hijzelf vrank en vrij kan koersen in de tweede etappe, ook al is hij dan de topfavoriet. Het Tour-peloton wordt wel met heel andere omstandigheden geconfronteerd dan een dag geleden. "Ik heb liever gewoon droog weer, maar het valt wel mee. Het is natuurlijk niet koud", tilt Van der Poel niet al te zwaar aan de regenval.

Van der Poel verwacht hectische aanloop

Iedereen heeft uiteraard het profiel van de etappe naar Boulogne-sur-Mer goed bestudeerd, om zich zo in te kunnen stellen op eventuele aanvallen. Waar moeten die versnellingen dan juist komen? "Dat ligt een beetje aan de situatie en aan de wind. Het zal sowieso wel een hectische aanloop zijn naar die klimmetjes", beseft Van der Poel.

Volgens hem hangt het er allemaal van af wie er zin zal hebben om te koersen. Op die explosive klimmetjes is het uitkijken of ook de klassementsmannen zich al zullen mengen. "Ja, ik denk het wel. Je ziet dat Vingegaard het gisteren al mee op de kant trekt. Als ze zich goed voelen, denk ik wel dat ze mee zullen koersen", voorspelt VDP.

Droomscenario Alpecin-Deceuninck duidelijk

Hij is er dus op voorbereid dat hij ook met een Vingegaard en een Pogacar rekening moet houden aan de finish. Het droomscenario voor Alpecin-Deceuninck zou zijn dat Van der Poel de rit wint en zo de leiderstrui overneemt van Philipsen.