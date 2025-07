Doorslaggevend argument? Breukje in rib is bijzonder slecht nieuws voor Pogacar

Tadej Pogacar won dan wel de zevende etappe richting de Mûr-de-Bretagne, maar ondanks het opnieuw veroveren van geel en groen was hij toch geen overgelukkige renner.

Daarvoor zat hij te veel in met de toestand van ploegmaat en belangrijke helper Joao Almeida. Die leek op weg naar een goed klassement, maar verloor bij zijn valpartij in de slotfase meteen tien minuten.

We have an update on the condition of @JooAlmeida98 after today’s #TDF2025 crash 💪🏻



Dr. Adriano Rotunno (Medical Director): “João suffered a heavy fall in the stage finale today.



“Thankfully there was no serious injury and he was able to finish the stage.



“After clinical… pic.twitter.com/cLqJJAVwJq