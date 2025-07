Remco Evenepoel reageert nu ook zelf op zijn pijnlijke opgave in de Tour de France

Remco Evenepoel kneep in de veertiende etappe van de Tour de remmen dicht en gaf op. De olympische kampioen gaf zelf meer uitleg over zijn opgave.

In de Pyreneeën ging het van kwaad naar erger met Remco Evenepoel. De olympische kampioen verloor al veel tijd in de etappe naar Hautacam en daar kwam vrijdag nog eens de klimtijdrit bij.

Zaterdag moest Evenepoel opnieuw vroeg lossen op de Tourmalet, op zo'n 100 kilometer van de streep. "Het is van minder goed, naar slecht, naar archislecht vandaag. Het was de beste keuze om af te stappen", zei Evenepoel bij VTM Nieuws.

Opgave in de Tour nieuwe opdoffer voor Evenepoel

In overleg met ploegleider Klaas Lodewyck besliste Evenepoel om op te geven in de Tour. Doorgaan had volgens Evenepoel geen zin meer, want dan had hij ook de rest van zijn seizoen kunnen hypothekeren.

Evenepoel stapte in tranen in de volgwagen, want alle opofferingen die hij deed om zo goed mogelijk aan de start van de Tour te staan flitsten door zijn hoofd. "Uiteindelijk mislukt het allemaal. Dat is extreem pijnlijk en de zoveelste domper dit jaar."

Wat er precies aan de hand is, weet Evenepoel nog niet. Zijn slechte winter, met het ongeval op training, heeft daar natuurlijk wel mee te maken. "Misschien zit er iets in het lichaam. Naast de fiets voel ik me nooit echt moe en slecht. Maar op de fiets kan ik niet duwen wat zou moeten."