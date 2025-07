Weergaloze solo op dag voor nationale feestdag: Belgen alweer aan het feest in Tour de France én hoe!

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Tour de France is er andermaal een Belgisch ritsucces te noteren. Tim Wellens toonde zich de beste van een grote vlucht en eindigde de race met een grootse solo. Hij won met bijna twee minuten voorsprong op de eerste achtervolgers.

Tim Wellens heeft er al een prima twee weken opzitten in dienst van Tadej Pogacar, die op weg is naar de gele trui in Parijs. Op zondag mocht hij - een dag voor de nationale feestdag - een keertje zijn eigen kansen gaan.

Wellens met knappe solo

Na meer dan vijftig kilometer ploeteren om een vroege vlucht tot stand te brengen én met een oponthoud in het peloton waar Tadej Pogacar de rest van het peloton even tot kalmte wist aan te manen.

Voorin was er uiteindelijk een groepje van acht te sterk voor de rest. Bij de acht geen Wout van Aert, maar wel onder meer Storer, Simmons, Vlasov, Campenaerts en Wellens.

Strijd om tweede plaats zeer spannend

Die laatste wist op een uitloper van de laatste beklimming van de dag op een dikke veertig kilometer van de streep te vertrekken. "Allo kroket en al de rest", aldus José De Cauwer meteen in de live-uitzending.

Op Wellens stond geen maat en gestaag breidde hij zijn voorsprong uit tot veel meer dan een minuut. In de achtergrond kwam nog veel samen, maar Campenaerts werd nog knap tweede. De sprint om plek drie werd gewonnen door Alaphilippe. Voor de favorieten veranderde er niets, al komt Carlos Rodriguez wel een paar minuten dichter in het klassement.