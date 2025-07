Kritische Tadej Pogacar begrijpt niets van Van Aert en co: "Als ik Vingegaard was geweest..."

De vijftiende etappe van de Tour de France begon op een vreemde manier. Door een val was het peloton in twee gesplitst, maar de ploegmaats van Jonas Vingegaard vielen vooraan in het peloton aan.

Heel wat klassementsrenners zaten achter een valpartij op zo'n 150 kilometer van de streep. Onder meer Jonas Vingegaard en Florian Lipowitz, de nummers twee en drie van het klassement, moesten meer dan een minuut goedmaken. Tadej Pogacar zat wel nog in het eerste deel van het peloton en probeerde de koers stil te leggen. Plotseling versnelde Wout (van Aert, nvdr.), daarna Victor (Campenaerts, nvdr.) en Matteo (Jorgenson, nvr.)", zegt Pogacar bij het Deense TV2. Pogacar begrijpt aanvallen Visma-Lease a Bike niet "Ik wist niet goed wat ik moest denken. Ik reed het gat op Jorgenson toe zodat ze niet alle drie weg geraakten. Dat heeft uiteindelijk Jonas wat geholpen. Het was een vreemde situatie, Tim (Wellens, nvdr.) en ik probeerden de boel juist kalmeren zodat ze konden terugkeren." Opnieuw begreep Pogacar weinig van de tactiek van Visma-Lease a Bike. "Als ik in Jonas’ situatie zat, zou ik vanavond niet de gelukkigste zijn aan de eettafel. Ik denk nog steeds dat hij de Tour kan winnen, hij staat tweede in het klassement en gisteren toonde hij een super goede vorm." "Ik begrijp dat ze etappes willen winnen, maar ze kunnen ook de hele Tour winnen. Ik weet niet wat ze vandaag deden, maar ik zou niet de gelukkigste zijn", zei de Sloveen nog.