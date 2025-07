Toch nog twee jaar langer bij The Wolfpack: CEO Foré verklaart contractverlenging van Lampaert

Yves Lampaert (34) heeft zoals verwacht zijn contract bij Soudal Quick-Step verlengd. De West-Vlaming blijft nog twee jaar langer bij The Wolfpack, tot eind 2027.

Al sinds 2015 rijdt Yves Lampaert bij Soudal Quick-Step en hij blijft dus nog tot eind 2027, waardoor hij dertien jaar voor The Wolfpack zal rijden. In het shirt van Soudal Quick-Step won Lampaert in 2022 een proloog in de Tour en een rit in de Vuelta in 2017.

"Ik ben heel blij dat ik kan blijven om samen met het team nog veel overwinningen te boeken", zegt Lampaert. "Ik wil ook graag mijn ervaring delen met de jonge rijders, net zoals ik het vak heb mogen leren van de meer ervaren renners."

"Ik kijk uit naar wat twee mooie jaren zullen worden, met veel plezier, mooie momenten en overwinningen." Lampaert werd onder meer genoemd bij Bahrain-Victorious en Q36.5, maar blijft dus toch aan boord.

Foré verklaart contractverlenging van Lampaert

"Lampie is een van de steunpilaren van deze ploeg, dus het spreekt voor zich dat we blij zijn dat hij de komende twee seizoenen bij ons blijft, niet alleen om sterke resultaten te behalen met de ploeg, maar ook om de jonge renners in onze ploeg te begeleiden", zegt CEO Jurgen Foré eraan toe.

"Hij heeft een schat aan ervaring en is de juiste persoon om onze wegkapitein te zijn, want we zullen ons handhaven als een van de topteams in de wereld."