🎥 Jordi Meeus vloekt na gemiste kans in de Tour én geeft fout toe

Jordi Meeus heeft naast zijn tweede ritzege ooit in de Tour de France gegrepen. In Valence werd de Belg van Red Bull-BORA-hansgrohe geklopt door groene trui Jonathan Milan.

In de wellicht laatste kans voor de sprinters in de Tour de France kon Jordi Meeus niet rekenen op zijn lead-out Danny van Poppel. De Nederlandse kampioen verliet de Tour woensdag nadat hij 's nachts vader was geworden.

Toch kon Meeus een gooi doen naar ritwinst in Valence. Een valpartij bij het ingaan van de slotkilometer zorgde er wel voor dat onder meer Tim Merlier werden opgehouden en Biniam Girmay tegen de grond gingen.

Meeus zat goed geplaatst in de sprint, maar liet zich insluiten door Milan. Daardoor kon hij pas heel laat aan zijn sprint beginnen. Meeus kwam nog dicht van de ritzege, maar kwam uiteindelijk een half wiel tekort.

Meeus geeft fout toe in de sprint

"Dit is echt een gemiste kans", vertelde een teleurgestelde Meeus bij Sporza. "Je krijgt niet veel kansen in de Tour en ik heb echt wel het gevoel dat ik een fout maak door niet zelf aan te gaan. "Ik moet gewoon aangaan als ik nog ruimte heb."

"Dat heb ik niet gedaan en dat kost me de overwinning." Doordat hij de finish niet kon zien, wachtte Meeus met zijn sprint in te zetten. Pas op zo'n 120 meter kon hij er aan beginnen en dat was te laat om Milan te remonteren.