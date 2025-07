🎥 Tim Merlier haalt stevig uit naar enkele renners na zware val in de Tour

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Merlier heeft zijn kansen niet kunnen verdedigen in de sprint in Valence. De Europese kampioen werd bij het ingaan van de slotkilometer opgehouden door een valpartij.

In Valence kregen de sprinters wellicht nog een laatste kans in de Tour de France. Tim Merlier had er zijn derde ritzege kunnen pakken, maar de Europese kampioen kon zijn kansen niet verdedigen.

Door de regen werd het ook gevaarlijk in het slot van de etappe, maar dat is volgens Merlier niet de oorzaak van de valpartij net voor de slotkilometer. Wel het gedrag van een aantal renners.

Krijgt Merlier nog een kans in de Tour?

"Ik kan voor de etappe een paar namen opschrijven die, als er gevallen wordt, er zullen bijliggen. Ik moet de beelden nog eens herbekijken, maar ik kan al een paar namen bedenken die erbij lagen", reageerde Merlier bij Sporza.

Namen wilde Merlier niet noemen, maar hij vindt wel dat er renners zijn die meer risico's nemen dan nodig is. Renners die er volgens Merlier liever vallen dan voor de zege te sprinten. "En daar kruip ik liever niet achter."

Merlier ging niet tegen de grond, maar had natuurlijk liever gesprint voor de zege. Of dat nog zal lukken in deze Tour, dat betwijfelt Merlier. "Er komt een zware driedaagse aan waar de benen niet blij mee gaan zijn."