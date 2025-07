De Lie grijpt weer naast ritzege in de Tour, maar De Cauwer ziet wel opvallende metamorfose

Opnieuw geen eerste ritwinst voor Arnaud De Lie in de Tour de France. De voormalige Belgische kampioen moest in Valence tevreden zijn met de vierde plaats.

Arnaud De Lie werd in deze Tour al eens derde, vierde en vijfde en moest nu opnieuw tevreden zijn met de vierde plaats. De kopman van Lotto kon in de sprint wel nipt een valpartij vermijden toen hij het achterwiel van Jonathan Milan aantikte.

"Het is positief dat ik er niet gevallen ben. Anders zou mijn Tour de France voorbij geweest zijn. Nu kan ik nog praten over deze vierde plek", reageerde De Lie achteraf ook opgelucht bij Sporza.

Foutje van De Lie, De Cauwer is onder de indruk

De Lie was wel tevreden met zijn prestatie, voor de vierde keer eindigde hij dus in de top vijf. Ook vorig jaar verzamelde De Lie ereplaatsen in de Tour, toen plaatste hij zich vijf keer in de top vijf.

"Ik maakte misschien een foutje door het wiel van Milan te pakken. Ik had naast hem moeten zitten, maar het is altijd gemakkelijk praten na de koers", gaf De Lie toe. "Winst zou voor het eerst mogelijk geweest zijn, maar het is nu zo."

José De Cauwer zag een heel andere Arnaud De Lie in vergelijking met het begin van de Tour. "Wat een verschil en wat een pak zelfvertrouwen heeft hij ook bijgewonnen. Hij kwam naar de Tour vanuit de frigo en nu zien we een gemotiveerde en herboren De Lie. Dat is geweldig om te zien."