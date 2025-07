José De Cauwer reageert op de verklaringen van Wout van Aert en vindt valse bescheidenheid niet aan de orde

José De Cauwer vindt dat Wout van Aert niet vals bescheiden moet zijn. Je kon de indruk krijgen dat dit wel zo was op basis van de verklaringen van Wout.

Gisteren hebben de renners in de Tour de France de iconische Mont Ventoux beklommen. Bij vele Belgische wielerfans doet de beklimming denken aan de memorabele Tourritzege van Wout van Aert in 2021. Hij kwam alleen de Ventoux over, om vervolgens in Malaucène het zegegebaar te kunnen maken na een ongelooflijke inspanning.

Van Aert legde op de tweede rustdag van de Tour de France van 2025 nog eens uit dat alle puzzelstukjes precies samenvielen op die dag. Dat is de verklaring die Van Aert eraan geeft waarom hij die dag kon winnen, ondanks wat hij een gemiddeld klimvermogen noemt. Deze woorden kwamen ook aan bod in de VRT-uitzending van Tourrit 16.

Klimvermogen Van Aert was in orde in 2021

José De Cauwer steigert toch enigszins wanneer die prestatie van Van Aert uit 2021 en een gemiddeld klimvermogen in één adem worden genoemd. "Ja, maar dat was daar in die periode echt wel meer dan in orde", benadrukt De Cauwer dat Van Aert toen echt wel sterk naar boven reed. "Dat was de grote periode van Wout van Aert."

Volgens De Cauwer waren dat dus de gouden jaren van Van Aert en daar zal niemand hem in tegenspreken. Wout van Aert was in 2021 goed voor drie Tourritzeges. Een jaar later herhaalde hij dit kunststukje, om er vervolgens nog eens het veroveren van de groene trui bij te doen. In de toekomst nog even goed doen, wordt moeilijk.

De Cauwer benadrukt hoe straf prestatie Van Aert was

In elk geval is het voor De Cauwer niet nodig om met valse bescheidenheid te spreken over die prestaties van weleer. Dat was echt wel een grootse Wout van Aert die we toen aan het werk zagen en dat mag ook zo gezegd worden.