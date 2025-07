Stevige domper: Lotte Kopecky moet haar ambities voor de Tour wijzigen

Lotte Kopecky heeft wellicht niet voor een klassement in de Tour de France Femmes. Na haar slechte generale repetitie in de Giro Women stelt haar ploeg SD Worx-Protime de ambities bij.

Voor aanvang van dit seizoen sprak Lotte Kopecky de ambitie uit om te mikken op een goed eindklassement in de Tour de France Femmes. De voorbije weken werd al duidelijk dat dat bijzonder moeilijk zou worden.

Kopecky kampte begin juli met rugklachten in de Giro Women en moest bergop telkens snel lossen. De wereldkampioene moest ook opgeven en wilde rust inbouwen, maar de ambities worden toch bijgesteld.

Wat is het nieuwe plan met Kopecky in de Tour?

"Het oorspronkelijke plan om met Kopecky als enige leider voor het klassement te gaan, laat de ploeg los", klinkt het bij de ploeg. "Bij Le Grand Départ in Vannes gaat het team nu van start met als doel om zoveel mogelijk ritten te winnen."

"De voorbereiding was verre van ideaal. Lotte had last van haar rug na een lange periode waarin ze ook al kampte met een knieblessure. Nu gaan we gewoon voor zoveel mogelijk ritoverwinningen."

"We weten nog niet of het realistisch is om voor het klassement te gaan", klinkt het bij de ploeg. “Dat hangt af van hoe ze zich voelt in de eerste ritten. Als ze zich goed voelt en er zich een klassement opportuniteit aandient, zullen we die grijpen. Maar we leggen geen druk."