Wout van Aert wil Tim Merlier een hak zetten in de Tour de France

Na de Mont Ventoux wordt er in Valence een sprint verwacht, misschien wel de laatste in de Tour. Of steekt Wout van Aert daar nog een stokje voor?

De sprinters zitten al een tijdje op hun honger in de Tour de France. Sinds de negende etappe in Châteauroux moeten ze al wachten op een nieuwe kans. Die sprint komt er wellicht in de 17de etappe naar Valence.

Met slechts twee beklimmingen van vierde categorie liggen er onderweg niet veel obstakels. Bij Visma-Lease a Bike zijn ze echter niet van plan om Merlier en Milan te helpen om het tot een massasprint te laten komen.

Ontneemt Van Aert sprintkans van Merlier?

"Het hoeft niet per se een sprint te worden", zei ploegleider Frans Maassen voor de etappe bij Sporza. "Het kan nog regenen en er kan zomaar een vlucht wegrijden. Het is dus niet gezegd dat we zomaar zullen sprinten."

Van Aert heeft een plannetje, maar dat wilden Maassen en ook Van Aert niet verklappen. Als het een open koers wordt, dan zal Van Aert de vrijheid krijgen om mee te koersen. Maar makkelijk wordt het niet.

Er kan dus ook gesprint worden in Valence. "De vermoeidheid zal ook in de benen zitten, maar het is een snelle sprint met rugwind. Dan is het moeilijk om mannen als Tim Merlier te kloppen, maar misschien probeer ik het wel."