Dit is mooi om te horen en moet enorm veel deugd doen: Jonathan Milan prijst Belgische ploegmaat Thibau Nys de hemel in

Jonathan Milan is niet te beroerd om zijn ploegmaats in de hulde te betrekken. Thibau Nys mag zo heel wat lof ontvangen.

Het is bekend dat het voor Thibau Nys al niet het allergemakkelijkste Tour-debuut is geweest. Zeker in het eerste deel van de Tour vond hij de vorm niet. Daarna dook er wel beterschap op, met onder meer een twaalfde plaats naar Carcassonne. Sowieso is het overigens wel een geslaagde Tour de France voor Lidl-Trek, de ploeg van Nys.

Daar heeft de spurtbom Jonathan Milan veel mee te maken: de Italiaan knalde naar twee sprintzeges en heeft zich inmiddels ook in de favorietenrol voor de groene trui gepositioneerd. Na zijn tweede ritzege gaf Milan nog een interview aan Vive le Vélo en greep hij zijn kans om ook zijn Belgische ploegmaats in de bloemetjes te zetten.

Thibau Nys super in zeventiende Tourrit

Daar hoort Thibau Nys natuurlijk ook bij. "Het begon met Thibau", zegt Milan over het werk van zijn ploeg in de zeventiende Touretappe. "Thibau was super. Thibau werkte enorm hard om alles te controleren en mij drinkbussen te geven enzo." Het is het typische werk van een helper, maar dat maakt het zeker niet minder belangrijk.

Het succesrecept van Lidl-Trek bestaat uit verschillende zaken: zorgen dat het tot een massasprint komt, dat Milan in die sprint voldoende ondersteund wordt en dat hij nog voldoende fris is. Dat laatste kan alleen maar gebeuren als hij ook in de eerste uren van de koers op zijn wenken wordt bediend door zijn ploegmaats bij Lidl-Trek.

Werk van Nys wordt gewaardeerd

Daar heeft Thibau Nys dus mee voor gezorgd tijdens de zeventiende etappe. Het zal hem zeker deugd doen om te horen dat Milan zijn werk waardeert en hij zo toch zeker zijn steentje bijdraagt aan het succes van zijn ploeg.