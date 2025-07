Haast verkleumde Wout van Aert en Thibau Nys trotseren hageldouche: zelfs in zware omstandigheden lukt een grapje nog

De Tour is ook ... een hageldouche trotseren en haast verkleumd boven komen. Wout van Aert en Thibau Nys kunnen het wel navertellen.

De koninginnenrit uit de Tour de France was niet alleen een hapje voor de klimmers en de klassementsmannen. Ook voor een ander genre aan renners was het een stevig dagje klimmen. De weersomstandigheden vielen dan ook nog eens lelijk tegen. Het kon al bij al het gemoed niet temperen bij Van Aert en Nys.

Lang nadat ritwinnaar Ben O'Connor en gele trui Tadej Pogacar over de streep reden, legde Sporza via beelden vast hoe ook Wout van Aert en Thibau Nys toekwamen. Ondertussen waren heel wat renners getrakteerd op een hageldouche. Uiteraard was het daarna dan vechten tegen de koude en zoeken naar manieren om zich te verwarmen.

Van Aert heeft grapje in huis op Col de la Loze

Dat kon via warme drank, maar vooral warme kledingstukken konden helpen. Zo werd bij Van Aert een lichtblauwe sjaal aangedaan om rond de hals en onder zijn gele vest te dragen. "Living the dream", grapt hij richting reporter Kristof Meul. Die laat de term 'schone stiel' vallen. "Journalist? Ja", diende Van Aert hem van antwoord.

De journalisten werden ook geconfronteerd met hagel. Dat was toch net iets anders, vond Van Aert. "Zetelverwarming in de auto?" Net als bij Van Aert kon er ook bij Nys nog wel een lach vanaf. Hij kwam tot de vaststelling dat ook dit de Tour is. "Blijkbaar. Als je goede benen hebt, valt dat nog een klein beetje mee. Ze waren best oké."

Thibau Nys focust zich op herstel

Ook Nys kleedde zich zo warm mogelijk aan, om vervolgens te vertrekken om zo goed mogelijk te herstellen. "Het zal nodig zijn", wist hij. Heel veel renners moesten zich dus omkleden boven op de Col de la Loze om zich te wapenen tegen het weer.