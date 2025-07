'Valsspeler' in Tour de France ontsnapt niet aan milde straf en lokt heel veel woede uit: "Richting diskwalificeren"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Moeten we dit catalogeren als valsspelen? Het was alleszins niet fraai wat we in de Tour de France vandaag te zien kregen van Lenny Martinez.

De Fransman begon aan de achttiende rit in de bolletjestrui, hoewel die eigenlijk niet van hem was. Pogacar stond aan de leiding in het bergklassement, maar Martinez had wel evenveel punten. De renner van Bahrein- Victorious wist dus wat gedaan: hij moest in de ontsnapping gaan om zoveel mogelijk punten te kunnen sprokkelen. Het lukte alvast om in de aanval te gaan. Met nog 114 kilometer te gaan liet hij zich uitzakken tot aan de ploegleiderswagen. Tot drie keer toe hield Martinez wat eten of een aangereikte drinkbus vast, om dan twee keer terug te geven wat hij ontving en bij de derde keer dan ook nog zogezegd de drinkbus te vergeten mee te nemen. Jury neemt Martinez 8 bergpunten af Dat is dan wat ze in wielertaal plakbidons noemen. Een trucje om vrij lang aan de ploegleiderswagen te hangen bergop. Het leverde hem aanvankelijk geen windeieren op, Martinez pakte op de Glandon 20 punten voor het bergklassement. De jury vond zijn actie echter toch te ver gaan: Martinez verliest 8 punten in dit nevenklassement. Wat mij betreft gaat dit richting diskwalificeren. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 24, 2025 Op sociale media wordt het acteerwerk van de renner streng veroordeeld. Thibaut Pinot maakte op X met een emoji duidelijk dat hij ervan moest kotsen. "Dit gaat echt nergens meer over. Zeker als je het drie keer op rij doet", reageert Thijs Zonneveld op ditzelfde kanaal. "Wat mij betreft gaat dit richting diskwalificeren", zegt hij zelfs. Pogacar zit stevig in de bolletjes Zonneveld reageert ook nog op het feit dat Martinez 8 punten werden afgetrokken, wat de Nederlander een te milde straf vindt. Martinez houdt immers nog altijd 12 punten bonus over aan deze rit. Dat neemt niet weg dat hij waarschijnlijk niet de bergkoning wordt: Pogacar zit inmiddels stevig in de bolletjes.