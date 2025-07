Tim Wellens geeft Bakelants en andere criticasters van Pogacar scherpe repliek: "Raar, Tadej kan weinig goed doen"

Gelukkig heeft Tadej Pogacar Tim Wellens nog om hem te verdedigen. Er is kritiek gekomen op de leider in de Tour de France, onder meer door Jan Bakelants.

Tadej Pogacar gunde al enkele keren de ritzege aan een andere aanvaller in de bergen. Dat levert de gele trui kritiek op. Jan Bakelants vindt het zelfs een smet op de derde Tourweek en meent dat Pogacar apathisch oogt. Daar zijn ze het bij Sporza blijkbaar wel mee eens, want Wellens kreeg voor de start van Tourrit 20 voorgelegd waarom dat is.

"Het is een beetje raar om te vinden dat hij elke rit moet winnen als we op kop rijden", neemt Wellens het op voor zijn kopman. "Hij heeft al vier ritten gewonnen. Als hij nog meer ritten wint, zeggen de mensen dat het té veel is. Nu hij gisteren niet wint, zeggen ze dat er iets mis is. Ik denk dat Tadej de laatste tijd weinig goed kan doen."

Wellens begrijpt uitspraak van Pogacar

Het is wel opvallend dat Pogacar bijvoorbeeld in zijn laatste flashinterview zei dat hij het tijd vindt om naar huis te gaan. Zegt hij zulke dingen ook tegen zijn ploegmaats? "De sfeer is onder de renners nog altijd supergoed, maar ik begrijp wel dat Tadej dat zegt. Het is niet makkelijk om te leven zoals Tadej", benadrukt Tim Wellens nog een keer.

Wellens legt ook nog verder uit wat hij daar precies mee bedoelt. Het gaat over de constante aandacht van de buitenwereld voor Pogacar. "Voor het ontbijt staat twintig man hem op te wachten, na het ontbijt dertig man. Als hij naar de bus gaat, staat dertig man buiten op hem te wachten." Je moet er allemaal maar mee kunnen omgaan.

Pogacar wordt constant onder druk gezet

"Hij wordt constant onder druk gezet en er wordt heel veel van hem gevraagd. Ik vind het normaal dat hij het mentaal een beetje moeilijk krijgt." Nog even doorzetten en dan kan Pogacar met de gele trui om zijn schouders naar huis.