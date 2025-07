Jan Bakelants zweert dat Remco Evenepoel niet moet wanhopen, maar heeft wel voorstel om het anders aan te pakken

Jan Bakelants heeft natuurlijk ook gevolgd hoe het Remco Evenepoel vergaan is in de Tour. Evenepoel hoeft niet te wanhopen met het oog op de toekomst, maakt Bakelants zich sterk.

Met het einde van Tour wordt de deelname van Remco Evenepoel in de podcast Sporza Tour nog eens aangehaald. Alleen kan daar niet heel veel over gezegd worden, vindt Bakelants. "Je kan deze Ronde van Frankrijk van Evenepoel niet beoordelen." De hoop is dat hij na een goede winter zijn echte niveau laat zien in de Tour van '26.

Hier en daar wordt getwijfeld of Evenepoel het in zich heeft om echt kandidaat-Tourwinnaar te worden. Bakelants vindt niet dat Evenepoel zich alleen nog op de klassiekers moet richten. "Hij hoeft niet te wanhopen", meent de ex-prof. "Wat hij vroeger kon, is zeker niet weg. Hij mag zich met recht en reden op Tourwinst storten."

Giro-deelname kan druk weghalen bij Evenepoel

Bakelants stelt wel voor om het in de toekomst anders aan te pakken. Dat zou dan moeten gebeuren door nog een andere grote ronde te rijden. Bakelants stelt een Giro-deelname voor. Evenepoel zou dan voor de Tour-start al een grote ronde in de benen hebben. "Zo kan hij aan risicospreiding doen. Het zou de druk van de ketel halen."

Evenepoel mag dan nog altijd met veel ambitie naar de Tour de France trekken. Als het daar dan niet helemaal loopt zoals gewenst, is dat veel minder een drama. "Je kan beter een doel missen met een palmares dat goed gevuld is dan eentje die helemaal leeg is." Het palmares van Evenepoel is natuurlijk nu reeds verre van leeg.

Evenepoel heeft nog rekening openstaan met Giro

Evenepoel heeft ook nog een rekening openstaan met de Giro: hij stond in 2023 aan de leiding, maar moest door een coronabesmetting naar huis. "De Giro zou de druk kunnen verlagen om zijn seizoen te moeten maken in de Ronde van Frankrijk."