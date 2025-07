Benoot zag het komen: twee knappe dingen maakten duidelijk dat Van Aert een groot plan had in slotetappe

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft zondag weer een beetje geschiedenis geschreven. Onze landgenoot pakte op indrukwekkende wijze de slotetappe van de Tour de France.

De memorabele zege van Wout van Aert op de Champs-Elysées, het wordt ongetwijfeld een wielermoment waar de supporters nog jaren van zullen spreken. Ook ploegmaat Tiesj Benoot was onder de indruk.

Al wist hij ook wel dat Van Aert deze etappe koste wat kost wou winnen en daarvoor bleef hij tijdens de Tour minutieus verder werken, terwijl de rest van de renners al dacht aan vakantie.

Van Aert bereidde slotetappe tot in de puntjes voor

“Hij had er al heel lang zijn zinnen op gezet”, zegt Benoot bij Sporza. Aan twee zaken werd dit zijn ploegmaat heel erg duidelijk de voorbije weken.

“Je zag soms dat hij op Veloviewer niet naar de rit van de volgende dag aan het kijken was, maar stiekem wel naar deze laatste etappe”, gaat Benoot verder. “Dat hij het dan zo kan afmaken in een rechtstreeks duel met Tadej Pogacar ... Niet veel renners hebben dat in het recente verleden geflikt.”

En er was nog meer voor Benoot. “Veel renners lieten zaterdag hun voedingsplan al varen, Wout zat zijn eten nog af te wegen. Hij is heel veerkrachtig. Veel meer woorden hoef je daar niet aan te spenderen.”