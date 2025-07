Eddy Merckx houdt zich niet in en zegt waar het op staat voor Evenepoel na nieuwe triomf van Pogacar

Eddy Merckx heeft ook dit jaar genoten van de Tour de France. Al is hij ook duidelijk over de toekomst van Remco Evenepoel.

Tadej Pogacar pakte zondag zijn vierde eindzege in de Tour de France. Daarmee komt hij op één overwinning van het lijstje waarin ook Eddy Merckx staat.

“Nummer vijf is voor volgend jaar. En dan zes, zeven... Er was nooit strijd, hé. Het werd een totale walk-over. Tadej is de beste, meest complete van allemaal. Dat maakte deze Tour overduidelijk”, vertelt Merckx in Het Laatste Nieuws.Nochtans had Merckx wat verwacht van Jonas Vingegaard, maar die was niet zo sterk als twee jaar terug. En veel verandering lijkt er in de situatie niet te komen. Er is geen gevaar voor de Sloveen.

Evenepoel kan Pogacar nooit kloppen in de Tour de France

“Zijn belangrijkste rivalen zijn nog... zijn ploegmaats. Hoe sterk was dat team weer, zeg - vooral Tim Wellens vond ik indrukwekkend. Neen, geen enkele andere renner in deze generatie is in staat om hem een hak te zetten.”

Ook Remco Evenepoel zal Pogacar niet kunnen kloppen in de Tour. “Tot mijn grote spijt, want ik zou het zelf heel graag anders zien. Remco is een fantastische atleet, met enorme fysieke capaciteiten. Onklopbaar in het tijdrijden. Maar in de bergen komt hij wat tekort.”

Merckx heeft dan ook gouden raad voor onze landgenoot en beveelt hem in te zetten op het klassieke werk. “Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Ronde van Lombardije zijn wedstrijden die hij zeker moet kunnen winnen”, besluit Merckx.