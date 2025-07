Opmerkelijk vlak na de Tour: Pogacar hakt meteen belangrijke knoop door, smaakmaker breekt zijn kuitbeen ... thuis

Vlak na de Tour gebeuren er nog wat opmerkelijke zaken. Zoals Tadej Pogacar die alweer een belangrijke beslissing neemt en Kévin Vauquelin die een breuk heeft opgelopen.

De timing is één van de opvallende zaken aan deze nieuwsfeiten. De Tour de France is nog maar net afgelopen of UAE Team Emirates-XRG is daar al met zijn selectie voor de Vuelta. Het is één van de eerste ploegen die een Vuelta-selectie aankondigt. Bij de acht renners die UAE naar Spanje stuurt, is er geen enkel spoor van Tadej Pogacar.

Aan het begin van de Tour signaleerde Pogacar nog dat hij ook de Vuelta zou rijden. Richting het einde van de Tour zette hij daar zelf steeds meer vraagtekens bij. Het is nu helemaal zeker dat hij niet aan de Vuelta meedoet. Ayuso en Almeida, die in het begin van de Tour uitviel, zijn wel geselecteerd en zullen wellicht het kopmanschap delen.

Vingegaard wellicht wel naar Vuelta

Wat ze alvast gemeen hebben met Tadej Pogacar: Jonas Vingegaard wordt wellicht hun belangrijkste rivaal. De verwachting is dat Vingegaard wel zal deelnemen aan de Vuelta. Die zal op 23 augustus van start gaan in Italië. Pas in etappe 5 wordt er voor het eerst op Spaanse bodem gereden en er staat ook een uitstapje naar Andorra op het menu.

Het is dan weer weinig waarschijnlijk dat de UAE-renners Kévin Vauquelin zullen tegenkomen in de Vuelta. De Fransman was één van de smaakmakers in de Tour. Vooral zijn begin was sterk, maar hij hield het in die mate vol dat hij zevende eindigde in het klassement. Hij won geen rit, maar reed wel zeven keer top tien. Hij bereikte Parijs veilig.

Kuitbeenbreuk voor Vauquelin

Alleen keerde hij dan terug naar huis en daar heeft hij bij een ongeval ... een kuitbeenbreuk opgelopen. Dat laat zijn ploeg Arkéa-B&B Hotels weten. De duur van zijn onbeschikbaarheid zal later pas meegedeeld worden. Vauquelin werd eerder dit jaar al tweede in de Waalse Pijl, achter Pogacar.