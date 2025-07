Tour-geluk: Van Aert houdt videocall met zoon en schittert op AI-foto, Vingegaard zoent Trine 'vrouw van de Tour' Hansen

Ze hebben bij Visma het Tour-geluk alsnog mogen beleven. Sleutelspelers Van Aert en Vingegaard hadden geen makkelijke drie weken, maar er volgde nog een fraai slotakkoord op de Champs-Élysées.

Visma-Lease a Bike laat op sociale media zien hoe de ploeg die laatste dag van de Tour beleefde en wat die allemaal teweeg bracht. Dat heeft het deels gedaan door de beelden uit de ploegleidersauto te delen uit de uren voorafgaand aan de overwinning van Van Aert. Niermann bleef hem voortdurend coachen en ook Van Dongen vierde mee.

Diezelfde Niermann heeft op zijn persoonlijke Instagrampagina nog een fotoreeks over de derde week van de Tour de France geplaatst. Het is de vierde foto in de reeks die de meeste aandacht opeist. Het is een eerder viraal gegane AI-foto van Pogacar die tegen de achterkant plakt van een door Vingegaard en Van Aert bestuurde auto.

Ploegmaats enthousiast na zege Van Aert

Het is een verwijzing naar wat gebeurde voor de start van de achttiende Tourrit, toen Pogacar viel na een aanrijding met de auto van Visma-Lease a Bike, gelukkig zonder erg. Het officiële account van Visma heeft ook nog een compilatie van videobeelden gelost. Zo is te zien hoe de andere teamleden reageren op de zege van Van Aert.

Benoot en Plugge doen dat niet zonder vloekwoord. "Kampioen", zegt de Belg. "Wat knap jongen", zegt de Nederlander. Ook is te zien hoe Van Aert een videocall houdt met één van zijn zonen, al is het niet duidelijk welke van de twee. Misschien is het Georges, aangezien hij de oudste is. Wout is alvast blij dat deze call kan doorgaan. "Hey mateke. Heb je papa gezien?"

Sarah De Bie en Trine Hansen in Parijs

Van Aert kon zijn overwinning in Parijs wel vieren met echtgenote Sarah, maar de kinderen waren klaarblijkelijk niet ter plekke aanwezig. Over vrouwen gesproken: ook Trine Hansen was in Parijs. Zij zorgde voor een mediastorm met haar interview aan het begin van de Tour. Dat mocht even vergeten worden: Trine en haar man Jonas Vingegaard deelden een zoen na de aankomst in Parijs.