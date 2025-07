"Vind dat jammer": Foré helder over Soudal Quick-Step en Evenepoel

Soudal Quick-Step moet vrezen voor het vertrek van Remco Evenepoel. CEO Jurgen Foré benadrukt dan ook graag de The Wolfpack meer is dan Evenepoel alleen.

Met Remco Evenepoel heeft Soudal Quick-Step (voorlopig) één van de grootste namen in het peloton in zijn ploeg. Met een mogelijk vertrek van de olympische kampioen wil CEO Jurgen Foré duidelijk maken dat zijn ploeg meer is dan Evenepoel alleen.

"En dat is met alle respect naar Remco toe. Hij is een fantastische coureur om in het team te hebben" zegt Foré bij HLN. Maar het seizoen telt 280 koersen en Evenepoel rijdt maar zo'n 60 koersdagen per jaar.

Soudal Quick-Step is meer dan Evenepoel

Dit seizoen boekte Soudal Quick-Step al 28 zeges, slechts vijf daarvan komen van Evenepoel. In de Tour won The Wolfpack vier ritten, maar Evenepoel zorgde maar voor één ritzege. Met twee keer Merlier en Paret-Peintre wonnen ook nog twee andere renners.



"Ik vind het soms jammer dat de prestaties van Merlier en onze andere renners wat door de mazen van het net glippen", zegt Foré. Want Merlier is voor het twee jaar op rij de renner met meeste zeges na Pogacar.

Soudal Quick-Step staat dit jaar ook zesde op de UCI-ranking, op de ranking van 2023-2025 staat de ploeg zelfs vierde. "Da’s niet de verdienste van één man, wel van meerdere goede renners."