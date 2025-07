📷 Visma Lease a Bike kondigt dubbel transfernieuws aan

Visma Lease a Bike maakt volop werk van de ploeg voor 2026. Daarover heeft het team van Wout van Aert via haar officiële kanalen dubbel transfernieuws te melden.

Steven Kruiswijk rijdt al heel zijn leven voor de ploeg en blijft ook volgend jaar aan boord bij Visma Lease a Bike, ondanks het feit dat hij al 38 lentes achter zijn naam telt.

“Afgelopen Giro werd voor mij en de ploeg opnieuw bevestigd dat ik nog altijd van meerwaarde ben. Dat gevoel is voor mij doorslaggevend”, vertelt de Nederlander op de website van de ploeg.

“Ik heb er gewoon nog super veel plezier in en voel me ook fysiek weer heel goed. Daarnaast probeer ik mijn ervaring zoveel mogelijk te delen met de jongere renners in de ploeg. Op die manier hoop ik ook in de toekomst nog onderdeel uit te kunnen maken van mooie successen met de ploeg”, gaat hij verder.

Tim Rex maakt overstap naar de WorldTour bij Visma Lease a Bike

Ook onze landgenoot Tim Rex zal deel uitmaken van de ploeg in de WorldTour. Hij maakt de overstap van het Developmentteam van Visma Lease a Bike.

De 21-jarige Belg, afkomstig uit de Oostkantons, rijdt nog maar sinds dit jaar voor de Nederlandse ploeg. “Hij heeft zich direct bewezen als een sterke, taakbewuste en allround renner”, aldus Head of Development Robbert de Groot.

“We hebben hem op verschillende terreinen ingezet, waaronder al meerdere keren bij het WorldTeam, en hij heeft overal zijn mannetje gestaan en taken uitgevoerd. Daarnaast past hij qua karakter enorm goed bij ons vanwege zijn leergierigheid en gestructureerde manier van werken.”

Writhing sports history with us since 2007. 🐝



Steven has extended his contract for another year! Read more: https://t.co/Aho88iR6rM#beyondvictory pic.twitter.com/PY9k4wdeTG — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) July 30, 2025