Frustraties over budget? Foré helder over hoe Soudal Quick-Step het verschil maakt

Met vier ritzeges was Soudal Quick-Step een van de meest succesvolle ploegen in de Tour de France. Toch heeft The Wolfpack niet het grootste budget van het peloton.

Met vijf ritzeges (vier van Pogacar en één van Wellens) en de eindzege was UAE Team Emirates-XRG veruit de beste ploeg in de Tour de France. Voor de ploeg met de beste renner en het grootste budget is dat niet onlogisch. Ook Soudal Quick-Step deed het dus uitstekend dankzij twee ritzeges van Tim Merlier en ook de ritzeges van Remco Evenepoel en Valentin Paret-Peintre. En dat terwijl hun budget een pak lager ligt dan dat van de ploeg van Pogacar. Minder budget, meer inzet bij Soudal Quick-Step CEO Jurgen Foré benadrukte tijdens de Tour dat ze bij Soudal Quick-Step geen tafelspringers zijn, maar wel hard en goed werken. Met de middelen die ze hebben. Hij leek daar toch even een punt te willen maken. "Bwa, neen. Ik heb daar geen frustraties over", zegt Foré bij HLN. "Voor mij is het geen doel om het hoogste budget na te streven, wel om het beste te halen uit wat we ter beschikking krijgen." Wat dat betreft zitten volgens Foré de juiste mensen op de juiste plaats bij Soudal Quick-Step, met ook veel passie. Met innovatieve ideeën en veel energie probeert de ploeg het kleine budget toch te compenseren.