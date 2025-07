"Hoop dat hij dat beseft": Bakelants spreekt heldere taal over Philipsen

De Tour van Jasper Philipsen duurde maar drie etappes door een zware valpartij. Toch vindt Jan Bakelants dat Philipsen trots mag zijn op zijn prestaties.

Met etappewinst en de gele trui op dag één kon de Tour de France van Jasper Philipsen niet beter beginnen. Hij greep een unieke kans voor de sprinters om het geel te dragen, Alexander Kristoff was in 2020 de laatste die daarin slaagde.

Op dag drie sloeg het noodlot echter toe bij een tussensprint. Philipsen kon een zwieper van Coquard niet meer ontwijken en ging hard tegen de grond. Hij brak zijn sleutelbeen en minstens één rib, zijn Tour zat er op.

Philipsen mag trots zijn op zijn Tour

Philipsen zal wellicht een onvoldaan gevoel overhouden aan de Tour, maar Jan Bakelants vindt dat de Tour van Philipsen wel geslaagd is. "Jasper heeft iets unieks afgevinkt wat niet veel sprinters hem gaan nadoen: geel pakken in rit één", zegt Bakelants bij HLN.

Alpecin-Deceuninck was op de afspraak en verschalkte iedereen op dag één. "Ik hoop dat hij beseft hoe bijzonder dit is, die gele trui is meer dan een troostprijs", stelt Bakelants nog. Maar Philipsen had ook opnieuw groen kunnen pakken.

Groene trui was van Philipsen geweest

Bakelants is ervan overtuigd dat Philipsen zonder pech opnieuw groen had gepakt in de Tour. Na twee ritten had Philipsen al een voorsprong van 40 punten op Milan, die uiteindelijk de groene trui won.