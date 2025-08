📷 OFFICIEEL Renner vertrekt bij Visma Lease a Bike omdat hij te weinig kansen krijgt

Geen Attila Valter meer vanaf volgend seizoen bij Visma Lease a Bike. Hij zal de komende drie seizoenen voor Bahrain Victorious rijden.

Op zijn officiële kanalen kondigt Bahrain Victorious de komst aan van Attila Valter. Hij komt over van Visma Lease a Bike, de ploeg van onze landgenoot Wout van Aert.

De klimmer kreeg naar eigen zeggen te weinig kansen bij Team Visma en die hoopt hij bij zijn nieuwe werkgever wel te krijgen.

De Hongaar werd meerdere keren nationaal kampioen op de weg en droeg in 2021 ook de roze leiderstrui in de Giro. Toch bleven de grote resultaten uit, maar met 27 lentes achter zijn naam zijn er nog mogelijkheden.

Te weinig kansen bij Visma Lease a Bike

“We zijn zeer verheugd Attila bij Bahrain Victorious te verwelkomen”, zegt algemeen directeur Milan Eržen op de transfer.

“Hij is een renner die we al lang volgen en waarvan we geloven dat hij bij ons een volgende stap kan zetten. In de komende jaren zien we hem een cruciale rol spelen in het gebergte — zowel ter ondersteuning van onze klassementsleiders als met de vrijheid om eigen resultaten na te jagen.”