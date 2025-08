De zoveelste déjà vu naar dit moment met Justine Ghekiere: "Dit doet ook zo veel deugd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Justine Ghekiere levert ook in de Tour de France Femmes haar visitekaartje meer dan af. En daarbij blijven we maar een déjà vu-gevoel krijgen.

Justine Ghekiere was lang een nobele onbekende in het wielerpeloton. Maar de West-Vlaamse is ondertussen publiekslieveling nummer één. En dat niet alleen om haar guitige lach.

Die status heeft ze te danken aan de ongelofelijke knechtenrol die ze vervulde om Lotte Kopecky vorig jaar aan de wereldtitel te helpen. Het werden legendarische televisiebeelden.

Ook in de Tour de France levert ze hetzelfde beresterke werk af, nu voor haar team AG Insurance-Soudal dat met Kim Le Court de gele trui heeft, maar ook met Sarah Gigante een potentiële eindwinnaar in de rangen heeft.

Justine Ghekiere is outstanding in de Tour de France

“We winnen dit superseizoen een klassieker (Luik-Bastenaken-Luik, red.), twee ritten in de Giro en nu deze prestaties in de Tour”, vertelt Ghekiere aan Het Nieuwsblad.

“Onze ploeg is stap voor stap elk jaar beter en professioneler geworden. Dankzij de megagoede begeleiding die we krijgen. Ik win zelf ook graag eens, maar in een knechtenrol iemand aan de gele trui helpen doet ook veel deugd”, besluit ze.