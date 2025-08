Heeft Van Aert verrassing in petto? In augustus mogelijk nog Belgische koers op het programma

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft het na-Tourcriterium in Herentals gewonnen. Het is nu uitkijken wat onze landgenoot nog op de agenda zal zetten.

Wout van Aert kwam na enkele kleine feestjes na zijn knappe overwinning op de Champs-Elysées niet met de beste benen aan de start van het na-Tourcriterium in Herentals.

Maar dat was ook voor andere renners zo. Ook Jonathan Milan, groene trui in de Tour de France, zei niet meer over zijn beste vorm te beschikken.

De komende dagen staat er voor Wout van Aert vooral rusten op het programma, met tussendoor wat fietsen. Dat doet hij volledig van thuis uit, met vrouwlief en de kinderen dichtbij.

Voorlopig is de eerste dag met koersen vastgelegd op 20 augustus. Dan start de Ronde van Duitsland, die tot 24 augustus loopt en waar Van Aert op de deelnemerslijst staat.

Rijdt Van Aert het BK gravel?

Maar het zou goed kunnen dat hij nog enkele dagen eerder in actie komt. Op 17 augustus wordt in Westerlo immers het BK gravel gereden.

Voorlopig zit de kans er nog in dat ook daar Van Aert te bewonderen zal zijn. “Ik zou nog wel eens aan het BK willen deelnemen, maar ik beslis daar niet alleen over”, klonk het donderdag bij Het Belang van Limburg.