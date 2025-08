Knappe move: Nederlandse concurrente spreekt Lotte Kopecky de nodige moed in

De Tour de France Femmes is niet geworden wat Lotte Kopecky verwacht had. Ze krijgt alvast de nodige steun van Marianne Vos.

De verwachtingen bij SD Worx Protime waren dat Lotte Kopecky dit jaar zou meestrijden voor de ritzeges en eindwinst in de Tour de France Femmes. Daarvoor werd haar volledige voorbereiding omgegooid.

Maar dat heeft niet gebracht wat men ervan verwacht heeft. Lotte Kopecky voelt zich er niet goed bij. De vorm is er niet en dan volgen de resultaten niet. Een tegenvaller, maar daar moet onze landgenote volgens Marianne Vos mee leren omgaan.

Schouderklopje voor Lotte Kopecky

Dat vertelde de Nederlandse van Team Visma Lease a Bike in het Tourmagazine bij de VRT aan presentator Maarten Vangramberen. “Natuurlijk is het vervelend als het even niet loopt”, klonk het bij Vos.

“Soms is er een verklaring, maar soms ook niet. Uiteindelijk moet je blijven doen wat je normaal ook doet. Lotte mag heel trots zijn op wat ze bereikt heeft.”

Volgens Vos zal het tij wel keren. “Ook dit seizoen met de zege in de Ronde van Vlaanderen. Nu in de Tour vecht ze ook elke dag voor het team. Ik kan me voorstellen dat het niet prettig is als je je gewenste niveau niet bereikt. Maar dat komt wel weer goed.”