Lotto krijgt helpende hand uit eigen rangen om bloedbad te vermijden bij fusie met Intermarché

De voorbije weken gonsde het van de wilde verhalen over een mogelijke fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty. Het lijkt de goede richting uit te gaan.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Lotto woensdagavond alle personeelsleden samengeroepen in de service course in Temse om uitleg te geven over de mogelijke fusie met Intermarché-Wanty.

Beide ploegen zouden samensmelten tot één groot geheel, al betekent dat vooral dat de helft van al dat potentieel moet verdwijnen. En dan hebben we het niet enkel over de renners.

Lotto moet geen personeel ontslaan door fusie

Eerder deze week zaten de aandeelhouders ook al samen en daar was het optimisme bijzonder groot. Iedereen gaat er van uit dat de fusie er zal komen.

Lotto organiseerde de samenkomst vooral om het personeel gerust te stellen dat niemand zal moeten ontslaan worden eens de fusie er is.

Al krijgt de wielerploeg daar ook een stevige helpende hand voor uit eigen rangen. Heel wat personeel stopt op het einde van het seizoen, of zoekt zelf andere oorden op.