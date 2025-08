OFFICIEEL Een nieuwe wolf in het pack: Soudal Quick-Step kondigt Belgische toptransfer aan

Soudal Quick-Step versterkt zich met Jasper Stuyven. De renner tekent een contract voor de komende drie jaar bij de Wolfpack.

Jasper Stuyven werd in 2014 profrenner en groeide uit tot één van de klassiekerspecialisten in het peloton. Hij komt nu over van Lidl-Trek. In 2021 pakte hij zijn grootste zege met Milaan-Sanremo.

Hij won ook al de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne en zette in totaal zes top-tienklasseringen in de twee kasseimonumenten, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

“Ik ben blij met het idee dat ik binnenkort deel uitmaak van de Wolfpack”, reageert Stuyven op de website van Soudal Quick-Step over de overstap naar zijn nieuwe werkgever. “Toen ik begon met koersen, was dit een van de eerste ploegen die ik leerde kennen. Het is mooi om na al die jaren deel te gaan uitmaken van een Belgische ploeg.”

Stuyven brengt heel veel ervaring mee en wil dat doorgeven aan de jonge renners. “Soudal Quick-Step is altijd aanwezig geweest in de klassiekers – deze wedstrijden zitten in het DNA van het team – en dat stemt me positief voor volgend jaar. Deze ploeg past perfect bij mij en ik denk dat ik ook goed bij hen pas.”

Ook CEO Jurgen Foré is in zijn nopjes met deze versterking. “Hij is geknipt voor de klassiekers, met een indrukwekkend palmares in deze koersen, maar zijn enorme ervaring en kwaliteit zullen ons ook in andere wedstrijden van dienst zijn. We zijn ervan overtuigd dat hij zich snel zal integreren in het team en onze ploeg versterkt voor de eendagskoersen over kasseien,.”