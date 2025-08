Dé reden voor transfer naar Soudal Quick-Step: Jasper Stuyven verklapt zijn twee droomkoersen

Jasper Stuyven ruilt na twaalf jaar Lidl-Trek voor Soudal Quick-Step. In het shirt van The Wolfpack wil hij heel graag één grote koers winnen.

Bij Lidl-Trek beleefde Jasper Stuyven bijzonder mooie momenten, met als uitschieter zijn zege in Milaan-Sanremo in 2021. Ook in andere klassiekers deed Stuyven het de voorbije jaren goed, zo won hij in 2020 de Omloop Het Nieuwsblad.

Vorig jaar werd Stuyven nog tweede in de E3 Saxo Classic, dit jaar werd hij vijfde in die koers. Stuyven werd echter ook vijfde in de Ronde van Vlaanderen, na zijn vierde plaats in 2021 zijn beste resultaat ooit.

Stuyven droomt van Parijs-Roubaix en etappe in de Tour

Maar Stuyven droomt ook van het winnen van een andere koers. "Ik heb in mijn carrière een Monument en een paar kasseienklassiekers gewonnen, maar als er één koers is die ik nog steeds wil winnen, dan is het Parijs-Roubaix", zegt hij op de ploegwebsite.

In 2010 won Stuyven Parijs-Roubaix bij de junioren, bij de profs eindigde hij drie keer in de top tien. Zijn vierde plaats in 2017 was zijn beste resultaat. Parijs-Roubaix is echter ook de droomkoers van Mads Pedersen bij Lidl-Trek.

Daarom was vertrekken bij Lidl-Trek de enige optie voor Stuyven. Hij tekende voor drie jaar bij Soudal Quick-Step en heeft er ook nog een andere droom. "Het winnen van een etappe in de Tour de France."