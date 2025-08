Dieet oorzaak van slechte vorm Kopecky? Wereldkampioene spreekt haar afkeer uit

Lotte Kopecky blinkt niet uit in de Tour de France Femmes. Onder meer een samenwerking met een diëtiste is de wereldkampioene niet goed bevallen.

Het eindklassement in de Tour de France was voor Lotte Kopecky dit jaar een doel. De wereldkampioene was zonder specifieke voorbereiding tweede geworden in de Tour van 2023 en tweede in de Giro vorig jaar.

Voor de Tour van dit jaar ging Kopecky wel anders gaan trainen en eten. Maar dat pakte verkeerd uit. "Ik ben met een diëtiste gaan werken en dat was voor mij een grote belasting", zegt ze bij Tour de France Femmes – bij Maarten en Marijn.

"Ik ben iemand die veel op het gevoel doet. Nu kwamen de cijfers erbij en verwacht je heel grote veranderingen. Maar die kwamen er niet. In de voorbereiding was dat er al mentaal te veel aan. Daar kwamen dan ook nog eens die andere trainingen bij."

Kopecky wil geen dieet meer volgen

Kopecky heeft veel werk in de voorbereiding gestoken, maar het heeft voor haar weinig uitgehaald. "Ik was sowieso al geen grote fan van diëten, al is dat heel persoonlijk. Voor mij was dat een grote opgave."

"Ik weet nu dat dat niet werkt. Dat is een goede les geweest." Kopecky heeft dan ook lessen getrokken uit haar voorbereiding, Ze weet nu beter wat wel en niet werkt om zich voor te bereiden op haar doelen.