José De Cauwer na opvallende Tour van Thibau Nys: "Nooit geweest en zal hij nooit worden"

Thibau Nys reed ondanks heel wat tegenslagen toch zijn eerste Tour de France uit. José De Cauwer zag hem wel een belangrijke taak vervullen in de laatste dagen.

Voor Thibau Nys was het een moeilijke eerste Tour de France. In de voorbereiding viel Nys op hoogtestage in de Sierra Nevada, in de Baloise Belgium Tour moest Nys opgeven door ziekte.

Ook in de eerste etappe van de Tour ging Nys tegen de grond. Hij schrok ook van het niveau en de nervositeit in de grootste wedstrijd ter wereld, waardoor Nys in de eerste twee weken zich weinig kon laten zien.

Nys ging in de 15de etappe mee in de vlucht en eindigde twaalfde, zijn enige notering in de top twintig. In de laatste etappes offerde Nys zich op voor zijn ploegmaat Jonathan Milan, die zo niet buiten tijd kwam in de bergetappes en zijn groene trui veilig stelde.

De Cauwer zag Nys veel leren in de Tour

"Dat ligt niet honderd procent in zijn natuur, want Thibau Nys is geen knecht. Dat is hij nooit geweest en zal hij ook nooit worden. Dat moet ook niet gezien zijn capaciteiten en de kwaliteit die hij heeft", zei José De Cauwer bij VRT1.

"Door de Tour uit te rijden heeft hij wel een geweldige les geleerd. Hij sprak met respect over de Tour en vroeg zich zelfs af wat hij er kwam doen. Maar uitrijden maakt hem alleen maar beter. Als renner en als mens", besloot De Cauwer nog.