Jurgen Foré houdt de lippen stijf op elkaar: "Te gepasten tijde"

Na een mooie Tour van Soudal Quick-Step doet AG Insurance-Soudal het uitstekend. CEO Jurgen Foré is dan ook bijzonder tevreden en kijkt ook al naar de toekomst.

Soudal Quick-Step won met twee keer Merlier, Evenepoel en Paret-Peintre vier etappes in de Tour de France. AG Insurance-Soudal heeft met Le Court één ritzege, maar de Mauritiaanse draagt wel al vier dagen de gele trui.

Met Le Court en Gigante heeft de Belgische ploeg ook nog twee troeven om de Tour te winnen. AG Insurance-Soudal heeft op korte tijd heel veel stappen gezet, maar CEO Jurgen Foré wil geen stappen overslaan.

AG Insurance-Soudal moet rustig stappen zetten

"We willen dit project koesteren, net als de cultuur en de spirit", zegt Foré bij Sporza. "We willen niet snel snel gaan. We geloven in de rensters die we hebben en in de jongeren die we ontwikkelen zoals Lore De Schepper."

De Schepper is een toptalent van 19 jaar, die dit jaar al 20ste werd in Luik-Bastenaken-Luik. "We investeren ook in ons opleidingsteam en we kijken heel selectief. Er zit één transfer in de pijplijn en die zullen we te gepasten tijde aankondigen."

Onder meer Margot Vanpachtenbeke (VolkerWessels) is einde contract en doet het uitstekend in de Tour. Meer details wil Foré echter nog niet geven. "We doen het stap per stap en we willen vooral dit team samenhouden en laten groeien."