Justine Ghekiere schaamt zich na glansrol in de Tour: "Het is wel frustrerend"

Justine Ghekiere heeft opnieuw een glansprestatie geleverd in de Tour de France Femmes. Ze zorgde er opnieuw voor dat haar ploeggenote Sarah Gigante weinig tijd verloor.

Met Kim Le Court en Sarah Gigante heeft AG Insurance-Soudal nog altijd twee troefkaarten in het slotweekend van de Tour de France Femmes. En dat is voor een groot stuk te danken aan Justine Ghekiere.

De Belgische kampioene moest Gigante al enkele keren helpen in een afdaling, het zwakke punt van de Australische. In de zevende etappe schreeuwde Ghekiere haar ploeggenote naar beneden, waardoor ze slechts elf seconden verloor.

"Ik heb Sarah heel de afdaling gecoacht. Roepen wat ze moest doen. Het is wat frustrerend als je wel kan dalen. Wat ik dan zei? Van alles", lachte Ghekiere er achteraf om bij Sporza. Het was ook duidelijk hoorbaar dat Ghekiere aan het roepen was op Gigante.

Wint Gigante de Tour dankzij Ghekiere?

In de laatste kilometers, in een technisch gedeelte in de stad, moest Gigante toch lossen. Ze verloor echter maar elf seconden. "Ik denk dat er veel meer tijdverlies had ingezeten als ik er niet bij was geweest."

Bij AG Insurance-Soudal verwachten ze dat Gigante op de Col de la Madelaine (18,9 km aan 8%) iedereen zal achterlaten bergop. De Australische won al twee etappes in de Giro bergop en kan dankzij Ghekiere met een achterstand van amper 45 seconden op de concurrenten een gooi doen naar winst in de Tour.