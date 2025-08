Lotte Kopecky onthult oorzaak van haar moeilijke Tour de France

Lotte Kopecky had vooraf veel verwacht van de Tour de France Femmes, maar het komt er voorlopig niet uit. De wereldkampioene heeft nu meer uitleg gegeven.

Vrijdag liet Lotte Kopecky zich eindelijk eens zien in de Tour de France Femmes. In de zevende etappe zat ze mee in de vlucht van de dag, maar meedoen voor de overwinning lukte niet. De wereldkampioene eindigde wel in de groep van de favorieten.

Tekenen van beterschap bij Kopecky? "Het gaat eigenlijk nog altijd hetzelfde met mij. De vermoeidheid slaat bij mij niet toe. Misschien is dat bij de andere rensters wel zo", zegt ze bij Tour de France Femmes – bij Maarten en Marijn.

"Ik probeer me op te trekken aan de kleine positieve dingen. Ik zou hier ook een hele week depri kunnen rondlopen, maar daar heeft de ploeg ook niets aan. Ik probeer me zo open mogelijk op te stellen."

Mentaal zwaar voor Kopecky

"Ik heb in het algemeen heel veel opofferingen gedaan en werk gestoken in deze voorbereiding, maar nu voelt het alsof ik het allemaal voor niets heb gedaan. Dat komt heel hard aan." En dat weegt ook mentaal.

"De afgelopen jaren liep altijd alles goed, maar ik denk dat dat me ook heel veel energie gekost heeft. Alleen is dat uiteraard heel frustrerend. Ik rijd onder mijn niveau en zeker in deze regenboogtrui voelt dat erg vervelend."