Ploegbaas kreeg déjà vu met Pogacar: "Eerste keer toen ik hem ontmoette..."

Tadej Pogacar is dé ster van het wielrennen, die ook heel veel mensen buiten de sport bereikt. Zijn ploegmanager had bij hun eerste ontmoeting hetzelfde gevoel over Pogacar wat hij had bij de jonge Roger Federer.

Mauro Gianetti, de ploegbaas van UAE Team Emirates-XRG, ziet gelijkenissen tussen Tadej Pogacar en Roger Federer. Vooral de eerste ontmoeting die Gianetti had met de twee, was heel gelijklopend.

Gianetti ontmoette Federer voor het eerst tijdens de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. "Dat was een geweldige ervaring", zegt hij bij Rouleur Podcast. "Het was de eerste keer dat ik Roger Federer ontmoette. We zaten in hetzelfde huis met de Zwitserse nationale ploeg."

Gelijkenissen tussen Pogacar en Federer

"Hij was pas achttien jaar oud, maar ik kreeg een apart gevoel. Alleen al dicht bij hem zijn, was indrukwekkend. De aura en energie die hij had, dat was echt speciaal. Ik belde mijn vrouw en zei tegen haar: 'Ik heb een jongen ontmoet die ooit historisch groot wordt in zijn sport.'"

Wat het gevoel was, kan Gianetti moeilijk uitleggen. "De eerste keer dat ik Tadej ontmoette, kreeg ik datzelfde gevoel. Het was indrukwekkend." Pogacar was toen ook 18 jaar en reed voor een kleine Sloveense ploeg.

"Hij was nog een kind, maar hij lachte de hele tijd en was heel relaxed. Maar het gevoel was precies hetzelfde. Je kunt het niet uitleggen, maar je voelde gewoon dat hij een exceptioneel en uniek persoon was."