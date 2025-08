Tadej Pogacar moet afscheid nemen van belangrijke ploegmaat bij UAE Team Emirates-XRG

Tadej Pogacar zal het in 2026 zonder Rafal Majka moeten doen. De Pool, die in september 36 jaar wordt, hangt zijn fiets aan de haak.

Op 4 augustus gaat de Ronde van Polen van start, met Pools kampioen Rafal Majka. De bekendste Pool uit het peloton mag als nationaal kampioen een laatste keer de ronde van zijn eigen land rijden.

Op zijn sociale media kondigde Majka zelf aan dat hij op het einde van het seizoen de fiets aan de haak zal hangen. "Het wordt een bijzondere Ronde van Polen voor me, met heel wat emoties", zei Majka.

De Pool werd in 2011 prof bij Saxo Bank-Sungard en bleef tot het einde van de ploeg, toen onder naam Tinkoff. Van 2017 tot 2020 reed hij bij BORA-hansgrohe, in 2021 maakte hij de overstap naar de ploeg van Pogacar.

Majka won drie etappes in de Tour en schreef er twee keer (2014 en 2016) het bergklassement op zijn naam. Hij won ook twee etappes in de Vuelta en werd in 2015 derde in het eindklassement.

In 2016 pakte Majka brons op de Spelen in Rio, de laatste jaren was hij vooral knecht. Zo hielp hij Tadej Pogacar in 2021 aan winst in de Tour en vorig jaar aan de eindzege in de Giro.