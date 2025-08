Uijtdebroeks maakt na drie maanden zijn comeback, maar niet zonder zorgen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Cian Uijtdebroeks staat na drie maanden eindelijk weer aan de start van een koers. Hij maakt meteen zijn debuut in de Clasica San Sebastian.

Voor het eerst sinds 20 april staat Cian Uijtdebroeks nog eens aan de start van een koers. Toen reed hij na een maand afwezigheid drie Franse eendagskoersen op rij, maar zonder resultaat. Er volgde een nieuwe pauze van drie maanden.

Het probleem met zijn onderrug, waardoor hij een dof gevoel had in zijn benen, wilde hij helemaal oplossen. Uijtdebroeks probeerde met training en werk in de fitness zijn probleem op te lossen. Na drie maanden staat Uijtdebroeks dus weer aan de start van een koers.

Uijtdebroeks weer aan de start

"Het werd tijd. Ik heb tijd genoeg gehad om conditioneel op punt te geraken", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Uijtdebroeks heeft nog twee weken verloren nadat hij in juni werd aangereden op training.

"Daar heb ik soms nog een beetje last van, maar met de conditie moet het normaal gezien wel goed zitten." Uijtdebroeks wil zich een eerste keer testen in de Clasica San Sebastian, hij wil zichzelf ontdekken in eendagskoersen.

Voor Uijtdebroeks staat daarna de Tour de l'Ain (6 tot 8 augustus) op het programma, verder kijkt hij nog niet. Voor Uijtdebroeks is het vooral belangrijk om opnieuw op het niveau te komen dat hij vroeger haalde.