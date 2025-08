"Wacht nog altijd op excuses": Van Avermaet verloor Clasica San Sebastian door de organisatie

Tien jaar geleden leek Greg Van Avermaet op weg naar de overwinning in de Clasica San Sebastian. Tot hij door een motor omver werd gereden.

Greg Van Avermaet reed in de zomer van 2015 op wolkjes. Hij won voor het eerst een etappe in de Tour de France en werd enkele dagen later voor het eerst vader. Daardoor was hij ook eerder uit de Tour gestart.

Zo stond Van Avermaet uitgerust aan de start van de Clasica San Sebastian. Hij kon strijden voor de overwinning en Van Avermaet anticipeerde net voor de steile slotklim. Hij nam voorsprong op zijn concurrenten en het zag er goed uit.

Van Avermaet kreeg echter een hoop motoren achter zich. Toen zijn concurrenten naderden, moesten al die motoren voorbij Van Avermaet. Daar was echter geen plaats voor en een motor van de organisatie reed op hem in.

Geen excuses van organisatie voor Van Avermaet

"Ik ging onderuit, mijn frame was gebroken. Einde wedstrijd, op een handvol kilometers van de finish en op een moment dat ik aan de leiding reed. Zuur, heel zuur!", zegt Van Avermaet bij Het Nieuwsblad.

"Ik wacht nog altijd op excuses." Dat was toch het minste dat de organisatie had kunnen doen, vindt Van Avermaet. Die zijn er echter nooit gekomen. "Dat is toch zuur. Met een weekje vakantie in San Sebastian hadden ze heel veel kunnen goedmaken."