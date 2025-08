Is derde wereldtitel op rij mogelijk? Kopecky doet verontrustende uitspraak

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky zal een relatief anonieme Tour de France Femmes hebben gereden. Kan de wereldkampioene zich daarna opladen voor het WK eind september in Rwanda?

De Tour de France Femmes was dit jaar een van de grote doelen van Lotte Kopecky. Ze had heel wat ritten verkend en bereidde haar ook goed voor door samen te werken met een diëtiste en anders te gaan trainen.

Het pakte echter verkeerd uit en Kopecky moest tevreden zijn met werk opknappen voor haar ploeggenoten. Voor de wereldkampioene is dat echter moeilijk te aanvaarden, want ze is en blijft een echte winnaar.

Kan Kopecky derde keer op rij wereldkampioen worden?

Met de Ronde van Vlaanderen heeft Kopecky al een mooie koers gewonnen dit voorjaar en in Rwanda krijgt ze de kans om voor de derde keer op rij wereldkampioene te worden. Al denkt ze daar nog niet aan.

"Na de Tour gaat de fiets toch even aan de kant. Dat is wat ik nu mentaal nodig heb. Dan kijk ik nadien wel wat de benen en het hoofd zeggen", zegt ze bij Tour de Frances Femmes - bij Maarten en Marijn.

"Het is een WK-parcours dat mij zou moeten liggen. Maar dan moet ik wel weer 110% zijn. Aan 90% heb ik daar niets te zoeken", stelt Kopecky nog. Met 164,6 km en 3.350 hoogtemeters wordt het geen gemakkelijk WK voor Kopecky.