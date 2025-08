Lotte Kopecky afgeschreven bij SD Worx-Protime? CEO: "Dat hebben we haar gezegd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky beleeft een moeilijke Tour de France Femmes. Toch blijven ze bij SD Worx-Protime achter hun kopvrouw staan.

Met een overwinning in de Ronde van Vlaanderen en op het BK tijdrijden beleeft Lotte Kopecky niet haar beste seizoen op het vlak van overwinningen. Vorig jaar won ze zestien keer, in 2023 was ze goed voor veertien overwinningen.

De afgelopen twee seizoenen liep alles vanzelf voor Kopecky en nam ze er veel bij. Het EK baanwielrennen in januari of het WK baanwielrennen in oktober stonden altijd op haar programma en ze pakte ook telkens minstens een medaille.

SD Worx-Protime blijft Kopecky steunen

Dit seizoen verloopt moeizamer voor Kopecky. Deze winter had ze al problemen met haar knie, in de Giro sukkelde ze met haar onderrug. Kopecky had veel verwacht van de Tour de France Femmes, maar ze rijdt voorlopig anoniem mee.

Toch blijven ze bij SD Worx-Protime achter Kopecky staan. "Alle grote kampioenen hebben ooit een mindere periode, zelfs Pogacar. Dat moet je accepteren", zegt CEO Erwin Janssens bij Het Nieuwsblad.

"En dat hebben we ook tegen haar gezegd." Kopecky verlengde vorig jaar nog haar contract tot eind 2028 bij de Nederlandse ploeg. "Ze blijft ons boegbeeld. We zijn ongelofelijk blij met haar", stelt Janssens nog.