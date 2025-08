🎥 Demi Vollering wordt alweer tweede in de Tour en trekt stevige conclusie

Demi Vollering is in de slotrit van de Tour de France Femmes nog een plaatsje opgeschoven, maar moest opnieuw tevreden zijn met de tweede plaats in het eindklassement. Ze bleef ook achter zonder ritzege.

Vorig jaar verloor Demi Vollering de Tour met vier seconden van Kasia Niewiadoma. Dit jaar eindigde ze 27 seconden voor de Poolse, maar het verschil met Pauline Ferrand-Prévot was wel bijna vier minuten. Door het lossen van Gigante in de afdaling van de Joux-Plane kon Vollering nog opschuiven van de derde naar de tweede plaats. Sinds de terugkeer van de Tour als rittenkoers, eindigde Vollering op vier edities drie keer tweede. Vollering blijft met lege handen achter "Het is erg jammer, maar na de derde etappe wisten we niet zeker of ik door kon gaan", verwees Vollering naar haar valpartij bij Eurosport. Ik wist niet of ik verder kon en hoe het zou gaan." "Dat ik door kon rijden, dat ik nog een paar top-3-plaatsen behaal en hier tweede word… Dat was het hoogst haalbare, zeker na de valpartij." Maar Vollering bleef wel achter zonder ritzege en werd dus opnieuw tweede. "Ik kwam hier voor etappezeges en de gele trui, maar dat is allebei niet gelukt", was de harde conclusie van de Nederlandse. Volgend jaar zal het opnieuw proberen zijn voor Vollering. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door TNT Sports Cycling (@tntsportscycling)