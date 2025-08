📷 "Slechtste idee van de week": Van Aert en Van der Poel delen gênante foto's

Met elk een ritzege was de Tour van Mathieu van der Poel en Wout van Aert zeker geslaagd. Maar ook voor toppers zoals hen is de Tour een aanslag op hun lichaam.

Mathieu van der Poel sloeg al toe in de tweede etappe van de Tour. Hij klopte onder meer Pogacar in de sprint in Boulogne-sur-Mer. De Nederlander nam ook de gele trui over van zijn ploegmaat Jasper Philipsen.

Van der Poel droeg de gele trui uiteindelijk vier dagen. In de zestiende etappe kwam de Nederlander niet meer aan de start door een longontsteking, nadat hij al meer dan een week sukkelde met een verkoudheid.

In de twaalfde etappe kwam Van der Poel plots ook met een dik oog over de streep door een insectenbeet. Op zijn sociale media blikte Van der Poel terug op de maand juli, de voorlaatste foto laat zien hoe stevig zijn oog was opgezwollen.

Van Aert laat paspoort vernieuwen dag na de Tour

Wout van Aert blikte op zijn sociale media terug op zijn week. Van Aert maakte thuis vooral tijd voor zijn gezin, de voorbije maanden was Van Aert door de Giro en de Tour dan ook niet veel thuis geweest.

Van Aert moest ook naar de fotograaf om zijn paspoort te laten vernieuwen. "Slechtste idee van de week: mijn paspoort vernieuwen een dag na de Tour", kon Van Aert er ook zelf mee lachen.