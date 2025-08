📷 "We konden het niet laten": Soudal Quick-Step pakt opnieuw uit met stunt

Wordt het stilaan een traditie bij Soudal Quick-Step? Vorig jaar reed The Wolfpack in de Vuelta al met een dino op het shirt, dit jaar doet de ploeg dat in Polen.

"Na het daverende succes van ons T-Rex-tenue tijdens La Vuelta vorig jaar, konden we het niet laten om opnieuw een vleugje prehistorische flair naar de World Tour te brengen", schrijft Soudal Quick-Step aan op zijn website. "Ditmaal trekken we naar de Tour de Pologne met een verrassende twist: het team rijdt onder de naam T-Rex Quick-Step, gekleed in een opvallend zwart-gouden Castelli-shirt, geïnspireerd op een van Soudals meest iconische producten – de T-Rex Gold-lijm." "Ik ben ervan overtuigd dat dit unieke element – een sleutelonderdeel van onze merkstrategie – een blijvende indruk zal maken op wielerfans en trouwe klanten wereldwijd", zegt Andrzej Kaczor, Managing Director van Soudal Sp. Doet Magnier de dino's juichen? In Polen rekent Soudal Quick-Step op het zevental Ayco Bastiaens, Ethan Hayter, Paul Magnier, Casper Pedersen, Andrea Raccagni, Pepijn Reinderink en Martin Svrček om te schitteren in het opvallende shirt. "Voor de massasprints rekenen we op Paul, die dit jaar al enkele knappe zeges behaalde en kan rekenen op een paar ploegmaats die de vlakke ritten kunnen controleren en hem perfect kunnen afzetten", blikt ploegleider Dries Devenyns vooruit. This jersey rocks 🔥#Soudal | #TRexQuickStep pic.twitter.com/M2xCksGGig — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 3, 2025