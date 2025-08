Aanwinst nummer twee: Soudal Quick-Step legt ploegmaat van Mathieu van der Poel vast

Soudal Quick-Step heeft na de komst van Jasper Stuyven ook de transfer van Edward Planckaert bevestigd. Hij komt over van Alpecin-Deceuninck en tekende voor drie jaar.

Net als de transfer van Stuyven was ook de overstap van Planckaert naar Soudal Quick-Step al een tijdje geleden uitgelekt. De 30-jarige West-Vlaming tekende net als Stuyven een contract tot eind 2028.

"Planckaert heeft zijn kwaliteiten al vaak bewezen in etappekoersen, eendaagse koersen en massasprints, waar zijn lead-out-kwaliteiten vaak een groot verschil hebben gemaakt in de resultaten van zijn ploeg", omschrijft Soudal Quick-Step zijn nieuwste aanwinst.

Planckaert ziet droom in vervulling gaan bij Soudal Quick-Step

"Ik begon al op achtjarige leeftijd met fietsen en droomde ervan om ooit bij een ploeg als Soudal Quick-Step te komen, en ik ben ongelooflijk blij dat deze droom volgend jaar eindelijk werkelijkheid wordt."

"Ik heb altijd bewondering gehad voor de vechtlust van de Wolfpack en hoe ze altijd met hun hart koersen, dus om vanaf 2026 deel uit te maken van deze ploeg is echt iets bijzonders. Als trotse Flandrien ben ik klaar om alles te geven en mijn kopmannen en de zoveel mogelijk ploeg te helpen."

Foré prijst kwaliteiten van Planckaert

"Edward is een renner die in veel verschillende wedstrijden goed kan presteren. Hij heeft laten zien wat hij in zijn mars heeft sinds zijn overstap naar de WorldTour (in 2021, nvdr.) en dat geeft ons vertrouwen dat zijn steun en ervaring in de klassiekers, grote rondes en massasprints ons kan helpen", zegt CEO Jurgen Foré.